Feuerwehrübung in Kuchl mit Unterstützung von FF Golling und FF Hallein

KUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch.

Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Obergeschoß des siebenstöckigen Gebäudes, wobei mehrere Personen als vermisst gemeldet waren. Mehrere Atemschutztrupps der FF Kuchl (Markt und LZ Jadorf) führten den Innenangriff durch und retteten die vermissten Personen aus dem Gebäude.

Die Rettung der Personen aus dem Gebäude wurde mit Unterstützung der Drehleiter der FF Hallein und der Teleskopbühne der FF Golling durchgeführt.Bilder: Christian Winkler (LZ Jadorf), Markus Neureiter (FF Kuchl), BR Rupert Unterwurzacher (AFK2 Tennengau)

