Feuerwehrjugend des Bereiches Leoben beeindruckt beim Wissenstest

Am Samstag, den 23. März 2024, konnte die Feuerwehrjugend des Bereiches Leoben beim 41. Wissenstest und dem 14. Wissenstestspiel im Rüsthaus Niklasdorf ihr enormes und umfangreiches Wissen im Bereich des Feuerwehrwesens sehr eindrucksvoll beweisen und dabei wieder mit einem neuen Teilnehmerrekord aufwarten. 178 Mädchen und Burschen (120 beim Wissenstest, 12-15 Jahre, und 58 beim Wissenstestspiel, 10-11 Jahre) stellten sich den Aufgaben und Fragen der 47 Bewerter.

Dass die Feuerwehrjugend gut ausgebildet wurde und wird zeigt das Ergebnis dieser Überprüfungen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Prüfungen bestanden und konnten somit die begehrten Abzeichen in Bronze, Silber und Gold in Empfang nehmen. Hauptverantwortlich für die gelungene Durchführung der Veranstaltung war erstmals als Bewerbsleiter der Bereichsjugendbeauftragte OBI Wolfgang Hirt mit seinem Vertreter OBI d.F. Ernst Mündler und dem gesamten Bewerterstab

