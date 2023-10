Feuerwehren und Rettungskräfte nehmen an den Weber Rescue Days teil

BEZIRK LINZ-LAND (OÖ): Gespannt warteten die Feuerwehren und Rettungskräfte auf eine Neuauflage der legendären “Weber Rescue Days ” im Bezirk Linz-Land. Am 21. Oktober 2023 hatten die Feuerwehren des Bezirkes Linz-Land die Gelegenheit, an einer sehr spannenden Lehrgangsveranstaltung teilzunehmen, welche in Zusammenarbeit mit der Firma Weber Rescue Austria GmbH und dem Bezirks-Feuerwehrkommando Linz-Land organisiert wurde.

Mit über 100 Teilnehmern aus Feuerwehr und Rettungsdienst sowie 20 Ausbildern wurde der „Rescue Day Linz-Land“ zu einer eindrucksvollen Erfahrung für alle, die an lebensrettenden Maßnahmen interessiert sind. Das Rote Kreuz Linz-Land unterstützte die Übung nicht nur mit Statisten, welche die Realitätsnähe der jeweiligen Übungsstationen maximierten, sondern kümmerte sich auch um die Verpflegung der Teilnehmer.

Der Veranstaltungsort konnte nicht passender sein. Die Firma Eisen Neumüller in Ennsdorf/Hafen (schon auf niederösterreichischer Seite) stellte hierfür ihr Gelände für die Umsetzung zur Verfügung. Dieser Standort bietet ideale Bedingungen für die Durchführung von Rettungsübungen und ermöglicht den Teilnehmern, die Rettungs- und Bergetechniken in einem realistischen Umfeld zu erlernen und beüben. headtopics.com

Der “Rescue Day Linz-Land” bot ein breites Spektrum an Schulungsstationen, um den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis für Rettungstechniken zu vermitteln.Bei schweren Unfällen mit Lastkraftwagen sind spezialisierte Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, um Verletzte sicher zu retten. Die Teilnehmer lernten die neuesten Methoden und Werkzeuge kennen.Die effiziente Methode, um Zugang zu verunfallten Fahrzeugen zu erhalten, war ein zentraler Schwerpunkt dieses Tages.

Der “Rescue Day Linz-Land” war mehr als nur eine Schulungsveranstaltung. Neben der Vermittlung wertvollen Wissens und praktischen Erfahrungen konnten auch wertvolle Kontakte geknüpft und die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und Rettungskräften gestärkt werden. headtopics.com

