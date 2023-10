Feuerwehren Spielberg und Zeltweg üben gemeinsam mit dem Roten Kreuz Knittelfeld und Judenburg

Verschiedenste medizinische Notfälle und Verletzungsmuster waren nur ein Teil der Übungsszenarien die die Feuerwehren Spielberg und Zeltweg gemeinsam mit dem Roten Kreuz Knittelfeld und Judenburg zu absolvieren hatten.

So musste beispielsweise nach der notärztlichen Versorgung einer Person in der Kids Area, die auf einem Klettergerüst einen Herzinfarkt erlitten hatte, durch die Feuerwehrkräfte so schonend wie möglich zum Ausgang transportiert werden. Bei einem weiteren Szenario mussten die ehrenamtlichen Helfer einen Besucher, der eine Verletzung am Fuß hatte aus der Jump Area mittels Schaufeltrage behutsam ins Freie retten.

Mit vereinten Kräften konnten alle, die an die Einsatzkräfte gestellten Aufgaben, zur Zufriedenheit der Übungsbeobachter Brandmeister Fabian Dorner, Oberbrandmeister Andreas Neubauer und Rettungsrat Patrik Fuchshofer abarbeiten. headtopics.com

Nach der schweißtreibenden Übung konnten sich die Einsatzkräfte auf Einladung der Playworld bei einem Essen wieder stärken.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Aus 25 Metern Höhe abgeseilt: Feuerwehrübung in TürnitzFeuerwehren aus sechs Bezirken sowie die Bergrettung übten Zusammenspiel bei Einsatz in unwegsamen Gelände. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

Leobersdorf wird wieder Zentrum der FeuerwehrenDie Marktgemeinde ist der erste Ort in Niederösterreich, der zweimal hintereinander die NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe austrägt. Weiterlesen ⮕

Nö: Großbrand auf dem Gelände der Vöslauer Mineralwasser → gemeinsame Übung von fünf FeuerwehrenBAD VÖSLAU (NÖ): Am 21. Oktober 2023 fand in Bad Vöslau die jährliche Übung des Feuerwehrunterabschnittes 3 statt. Ein Brand am Firmenareal der Vöslauer Mineralwasser GmbH war die Ausgangslage für die fünf teilnehmenden Feuerwehren. Weiterlesen ⮕