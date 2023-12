Feuerwehren Kay und Törring bitten sich gegenseitig um Patenschaft

Feuerwehrleute können nicht nur Brände löschen und Verunfallte retten, sondern haben auch das Potenzial für bühnenreife Veranstaltungen mit hohem Unterhaltungswert – was die Mitglieder der Feuerwehren Kay und Törring unlängst beim gegenseitigen Patenbitten im Gasthaus Glück in Ledern eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Von Hubert Hobmaier Beide Feuerwehren feiern im kommenden Jahr runde Vereinsjubiläen und waren auf der Suche nach einem „würdigen Patenverein“.

Dieser unterhaltsame Abend endete mit einem „Happy End“, denn beide Vereine machen sich im kommenden Jahr gegenseitig den „Göd“ – was wohl in der Geschichte der heimischen Feuerwehren „ein Novum“ darstellen dürfte. Bis „alles in trockenen Tüchern war“ lieferten sich die Vertreter beider Vereine mitunter theaterreife Verhandlungen, gepaart mit humoristischen Einlagen und „harten Wortgefechten“. Am Ende des Abends knieten die Vertreter beider Feuerwehren samt Tittmonings





