Feuerwehren in Frauental organisieren Gemeinschaftsübung

Alle Frauentaler Feuerwehren bestehend aus die drei Freiwilligen Feuerwehren Freidorf, Schamberg, Frauental sowie die Betriebsfeuerwehr Porzellanfabrik Frauenthal.

Im jährlichen Wechsel organisiert jeweils eine der Feuerwehren in Frauental eine größere Gemeinschaftsübung auf Gemeindeebene, in diesem Jahr war die FF Frauental an der Reihe. Dankenswerterweise stellte die Sorger Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH in Frauental das Werksgelände als Übungsobjekt zur Verfügung. So konnte als Übungsannahme das Szenario eines Brandes in einer Lagerhalle im ersten Stock des Werkes vorbereitet werden.

Die Mannschaft der erstankommenden Feuerwehr stellte die Löschleitung vom Tanklöschfahrzeug zum Lager her und begann sogleich mit der Personensuche im stark verrauchten Objekt. Die erste Person konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera bald gefunden werden und den Feuerwehrsanitätern im Sicheren übergeben werden. Die nachfolgenden Atemschutztrupps retteten die weiteren Personen und löschten den fiktiven Brand. headtopics.com

Bei der Übungsnachbesprechung begrüßte der Einsatzsatzleiter die 55 Feuerwehrkräfte samt hochrangiger Kameraden von Abschnitt- und Bereichsebene sowie die interessierten Zuseher der Gemeindevertretung und natürlich auch den Geschäftsführer der Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH Ferdinand Sorger.

Im Anschluss hatten die Feuerwehrkräfte noch die Gelegenheit einige besondere technische Anlagen des Werkes durch Werkstechniker erklärt zu bekommen, um im Einsatzfall noch besser mit den Gegebenheiten umzugehen. Den Abschluss des Nachmittags begannen die Kameraden bei einer Jause im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Frauental. headtopics.com

