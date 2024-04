Feuerwehren bekämpfen Waldbrand in Mürzzuschlag

Am Ostermontag, 1. April 2024, wurden die Einsatzkräfte fast aller Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag sehr gefordert. Bereits um 09.51 Uhr wurden die Feuerwehren im Abschnitt 1 zu einem Waldbrand in die Krampen (Gemeinde Neuberg an der Mürz) gerufen. Zur Unterstützung rückten auch Feuerwehren der Abschnitte 2 und 3 zum Brandeinsatz aus. Unterstützung kam auch aus der Luft durch den Einsatz der Bereichsdrohne, um die Ausmaße des Waldbrandes ersichtlich zu machen.

Am Vormittag des Ostermontag, 01.04.2024 wurde die FF Krampen zu einem Wiesenbrand neben der B23 in der Nähe des Klettersteigs gerufen. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass es sich um einen Waldbrand handelte, weshalb der örtlich zuständige Wehrkommandant HBI Hannes Amesbauer sofort Abschnittsalarm auslöste

