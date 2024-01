Feuerwehren bekämpfen Brand einer Garage in Grabenstätt

Wenige Tage nach dem Jahreswechsel waren fünf Feuerwehren bei einem größeren Brandeinsatz gefordert. Am Abend des Donnerstag, 4. Jänner 2024, wurden die Feuerwehren Grabenstätt, Erlstätt, Holzhausen, Übersee und Grassau um kurz nach 19 Uhr mit dem Einsatzstichwort „B 3 – Brand einer Garage“ durch die Integrierte Leitstelle Traunstein in den Grabenstätter Ortsteil Winkl alarmiert.

Von Hubert Hobmaier, Stefan Lohwieser / KFV Traunstein Bei Eintreffen der ersten Löscheinheiten stand die Garage in der Ringstraße in Vollbrand. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag, die Ursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden Ersatzunterkünfte bereitgestellt





FireWorldAT » / 🏆 17. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern: Drei Feuerwehren traten gemeinsam zur Prüfung an → ein Novum beim JugendleistungsabzeichenSIEGSDORF (BAYERN): Im Dezember 2023 fand im Gerätehaus der Feuerwehr Siegsdorf eine Veranstaltung statt, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Insgesamt 34 Buben und Mädchen traten zu ihrer ersten großen Feuerwehrprüfung, der sogenannten Jugendleistungsprüfung, an.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Feuerwehren Kay und Törring bitten sich gegenseitig um PatenschaftFeuerwehrleute können nicht nur Brände löschen und Verunfallte retten, sondern haben auch das Potenzial für bühnenreife Veranstaltungen mit hohem Unterhaltungswert – was die Mitglieder der Feuerwehren Kay und Törring unlängst beim gegenseitigen Patenbitten im Gasthaus Glück in Ledern eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Brand in einer Bar in der Grazer AltstadtIn der Silvesternacht kam es zu einem Brand in einer Bar in der Grazer Altstadt, der die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr massiv forderte.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Oö: Brandbekämpfung in Asylunterkunft in Steyregg nur unter Polizeischutz möglich → Feuerwehrleute bedrängtSTEYREGG (OÖ): Am 27. Dezember 2023 wurden die Feuerwehren Steyregg und Lachstatt um 22:37 Uhr wieder zu einem Brandmeldealarm im CoHotel in Steyregg alarmiert.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Rund 80 Einsätze zu Silvester in Tirol: Rakete zerstörte Zimmerfenster, mehrere BrändeDie Feuerwehren hatten in der Neujahrsnacht wieder viel zu tun. In Zirl erlitt eine Frau einen Schock, als eine Silvesterrakete gegen ihr Fenster krachte. In Maurach, Hopfgarten und Fiss kam es zu Bränden. Auch die Rettungsdienste waren gefordert.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Sturmtief 'Zoltan' sorgt für zahlreiche EinsätzeSturmtief 'Zoltan' hat die Einsatzkräfte auch am Beginn des Wochenendes von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Feuerwehren von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag 650 Mal aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando NÖ mit. Auch in mehreren anderen Bundesländern kamen die Helfer nicht zur Ruhe.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »