Feuerwehreinsatz mit tragischem Ausgang

Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht und eine Menschenrettung mit zwei Trupps unter Atemschutz, sowie der Einsatz von zwei Drehleitern durchgeführt. Die vermisste Person wurde schnell gefunden, konnte aber leider nur noch tot geborgen werden. Durch Passanten und einen zufällig vorbeifahrenden Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr konnten zahlreiche Personen aus dem betroffenen Gebäude, bereits vor Eintreffen der Löschzüge in Sicherheit gebracht werden.

Die Personen wurden in einem Bus der Hagener Straßenbahn AG untergebracht, das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei

FİREWORLDAT: Nö: Pkw überschlägt sich von S5 in Sickerbecken → eingeschlossene Person bei GrafenwörthGRAFENWÖRTH (NÖ): Zur Bergung eines verunfallten Fahrzeuges auf der wurde die Feuerwehr Grafenwörth am frühen Morgen des 5. November 2023 auf die S5 Richtung Wien gerufen. Vor Ort, Höhe Kirchberg/Wagram, war ein Pkw von der S5 abgekommen und hatte sich in ein Sickerbecken hinein überschlagen.

FİREWORLDAT: D: Vermisste Person bei Brand in Wohnhaus in Hagen nur mehr tot gefundenHAGEN (DEUTSCHLAND): Um 11:30 Uhr des 5. November 2023 wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude im Ortsteil Eckesey alarmiert. Nach erster Erkundung wurde eine Person in der Brandwohnung vermutet.

KURIERAT: Bundesliga live: So steht es bei der Austria und bei SalzburgDie Wiener wollen gegen den Letzten aus Lustenau das Zwischenhoch fortsetzen, Meister Salzburg den Druck auf Sturm erhöhen. Anpfiff ist im 17 Uhr.

FİREWORLDAT: Feuerwehreinsatz in der StadtmitteDie Löschgruppe Stadtmitte war mit der Berufsfeuerwehr eintreffend und direkt wurden zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung zur Menschenrettung vor geschickt, da noch eine Person vermisst war.

HEUTE_AT: Sex-Date im Wald endete mit FeuerwehreinsatzEinsatz statt Kirche! Die Kaumberger Feuerwehr befreite einen Lenker und seine Begleiterin aus einer verzwickten Lage. Der Pkw steckte im Wald fest.

LAUMATAT: Belüftungsmaßnahmen nach Brand in einer Lagerhalle in Edt bei LambachEDT BEI LAMBACH. Zwei Feuerwehren wurden Samstagnachmittag zu einem Brand bei einem Gewerbebetrieb in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) gerufen.

