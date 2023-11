Feuerwehreinsatz in Reit im Winkl: Gebäudebrand in Asylunterkunft

Die Feuerwehr Reit im Winkl sowie zahlreiche Nachbarfeuerwehren wurden am Dienstagmittag, 14. November 2023, gegen 12 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Gebäudebrand“ durch die Integrierte Leitstelle Traunstein in den Ortsteil Seegatterl alarmiert. Dort stand bei Eintreffen der Feuerwehr der Wirtschaftstrakt eines mehrgeschossigen Gebäudes in Vollbrand. Das Feuer drohte bereits auf den Betten- bzw. Garagentrakt der ehemaligen Gaststätte überzuspringen.

Das Gebäude wird derzeit als Unterkunft für etwa 30 Asylsuchende genutzt. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Ein Bewohner wurde verletzt. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 20:30 Uhr an. Im Einsatz waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polize

:

HEUTE_AT: Wrackteile über Autobahn verteilt, kilometerlanger StauNach einem Zusammenstoß von einem Van und einem Lastwagen auf der A1 wurde die Fahrspur stundenlang gesperrt. Die Folge: ein kilometerlanger Stau.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Verkehrsunfall in Pollham: Auto landet im TeichDie Freiwillige Feuerwehr Pollham wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und in einem Teich landete. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug bereits verlassen. Die Bergung des Autos wurde aufgrund der schwierigen Zufahrt abgelehnt.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Frau stirbt bei KüchenbrandEine 70-jährige Frau wurde bei einem Küchenbrand in ihrer Wohnung getötet. Die Ermittlungen deuten auf einen Kurzschluss als Brandursache hin.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Österreicher stürzt in Rom von Tiber-BrückeEin 23-jähriger Österreicher ist bei einem Unfall in Rom ums Leben gekommen. Er stürzte von einer Tiber-Brücke zwölf Meter in die Tiefe.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Riesiger Stau! LKW-Unfall legte Südosttangente lahmAm Dienstagmorgen kam es auf Südosttangente zu einem LKW-Crash. Ein Fahrstreifen wurde gesperrt. Der Zeitverlust betrug über eine Stunde.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Rapid Wien entlässt Trainer Zoran BarisicRapid zieht die Notbremse und setzt Trainer Zoran Barisic vor die Tür. Barisic und seinem Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »