Feuerwehreinsatz in Düren: Zimmerbrand mit mehreren Personen in Gefahr

Gegen 00:15 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Düren mit dem Stichwort “BD 2 MIG – Zimmerbrand, mehrere Personen in Gefahr” in die Nordstadt alarmiert. Schon auf Anfahrt meldete die Leitstelle des Kreises Düren das sich im Gebäude noch mehrere Personen befinden sollten, die aber aufgrund des verrauchten Treppenraumes nicht ins Freie fliehen konnten. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage.

Dichter Rauch drängte sich aus dem Treppenraum, aus mehrere offenen Fenstern von Wohnungen und aus dem Keller. Mehrere Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon bereits selbst gerettet. Eine Person wusste sich nicht anders zu helfen, als durch einen Sprung aus einem Fenster auf ein Garagendach im rückwertigen Hausbereich. Hierbei verletzte er sich leicht. Weitere drei Personen konnten aus den oberen Stockwerken über die Drehleiter gerettet werde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FireWorldAT / 🏆 17. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

D: Mehrere Personen durch Kellerbrand in Düren bedroht → Person springt aus FensterFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Einsatz auf dem Friedhof: Älterer Mann blieb mit Auto neben Grab steckenDie Feuerwehr rückte mit 18 Personen zum Einsatzort an. Eine Stunde lang dauerte die Bergung.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Nö: Zimmerbrand in Wohnhaus am Hauptplatz in GöllersdorfFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Bayern: Ein schwer und acht leicht Verletzte bei Zimmerbrand in Seniorenheim in Bad Reichenhall → Alarmstufe B5Feuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Bgld: Zimmerbrand dehnt sich auf Dachstuhl aus → zwei Hunde und eine Katze umgekommenFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

D: Zimmerbrand in Hofstede in Bochum → zwei Haustiere gerettetFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »