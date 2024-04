Feuerwehreinsatz im Hagnauer Westhafen

Der Einsatz am Samstag, den 30. März 2024, im Hagnauer Westhafen ist immer noch sehr präsent bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hagnau. Die Wehr, die sich in den letzten Jahren von knapp 20 aktiven auf mittlerweile 45 aktive Mitglieder entwickelt hat, war mit Kommandant Paul Böttcher und seinem Stellvertreter als Erste am Einsatzort und konnten dieses Großereignis von Anfang bis Ende begleiten.

Warum Großereignis? Für alle Beteiligten war es beeindruckend zu sehen, welche Aktivitäten rund um die vollgelaufene Schwimmplattform mit Rammbagger gleichzeitig in Bewegung waren. Am Morgen des Karsamstages war festgestellt worden, dass sich die Plattform im Neubau des Hafenbeckens, vermutlich wegen des starken Wellengangs in den Stunden vorher, im Wasser auf einer Seite stark gesenkt hatte und das sich darauf befindliche Arbeitsgerät in gefährlicher Schieflage befand. Wirklich alle Blaulichtorganisationen waren an dem Einsatz beteilig

