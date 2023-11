Feuerwehr Wetter (Ruhr) nimmt an Fahrsicherheitstraining teil

Hier nahmen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an einem speziellen Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände des Forschungs- und Technologiezentrums für Ladungssicherung teil. Am Sonntag, 29.10.2023, erfolgte dieses mit sechs Großfahrzeugen und am Sonntag, 05.11.2023, mit sechs Kleinfahrzeugen der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Unter fachkundiger Anleitung eines Trainers übten die Teilnehmer:innen sich unter anderem in Gefahrenbremsungen und Ausweichmanövern auf nasser und rutschiger Fahrbahn.

Die praktischen Übungen, die an diesem Tag durchgeführt wurden, tragen dazu bei, die Fähigkeiten der Feuerwehrkräfte zu schärfen und sie für potenzielle Herausforderungen im Einsatz vorzubereiten. Alle Einsatzkräfte kehrten an beiden Tagen mit einigen Erfahrungen reicher wieder an ihre Standorte zurück

