Feuerwehr Taching tritt zur Leistungsprüfung an

TACHING (BAYERN): „Gruppe der Feuerwehr Taching zur Leistungsprüfung angetreten”, so lautete die Meldung der beiden Gruppenführer an das Schiedsrichterteam des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. Insgesamt 13 aktive Feuerwehrfrauen und -männer stellten sich im Herbst 2023 auf dem Gelände des Tachinger Feuerwehrhauses der Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“.

„Zwei Wochen im Oktober bereiteten sich die Teilnehmer auf die anstehende Leistungsprüfung vor“, informierte die stellvertretende Vorsitzende Jana Mayer im Gespräch mit Thomas Pfeffer von der Pressestelle des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. „Die Leistungsprüfung dient der Vertiefung und dem Erhalt der Kenntnisse der Feuerwehrdienstvorschrift 3 – Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“.

Die gründliche Ausbildung jedes Einzelnen ist deshalb die wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme. In der vorbereitenden Ausbildung liegt deshalb der wahre Wert der Leistungsprüfung. Es ist nicht das Ziel in Rekordzeit alle Aufgaben zu lösen, sondern die Prüfung als Gruppe in einer Teamleistung zu bewältigen. headtopics.com

Die Prüfung kann in sechs aufbauenden Stufen abgelegt werden. Zwischen den einzelnen Prüfungsterminen ist eine Wartezeit von jeweils zwei Jahren einzuhalten. Der Umfang und der Schwierigkeitsgrad steigern sich mit jeder Stufe. Zu den Aufgaben gehört das gekonnte Anlegen von Knoten und Stichen wie den Zimmermannsschlag, den Mastwurf, den Brustbund oder auch Rettungsknoten genannt oder auch das Anlegen sogenannten Halbmastwurfes.

Bereits ab der zweiten Stufe in Silber werden die Funktionen des Melders sowie des Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupps ausgelost. Somit muss jeder Prüfungsteilnehmer alle diese Aufgaben beherrschen. Ab der Stufe 3 werden dann zusätzliche Kenntnisse von den Prüflingen verlangt. headtopics.com

