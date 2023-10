Feuerwehr Schwerin erhält erstes von 40 neuen Löschgruppenfahrzeugen

Oktober 2023 hat Landesinnenminister Christian Pegel auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophen-schutz MV (LSBK MV) das erste von insgesamt 40 Löschgruppenfahrzeugen 20 (LF 20), die im Rahmen des Landesprogramms “Zukunftsfähige Feuerwehr” beschafft werden, an die Feuerwehr Schwerin übergeben.

“Ich freue mich sehr, dass wir den zweiten großen Programmteil beginnen können. Mit dieser modernen Ausstattung stärken wir die Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehren bei ihrer täglichen Arbeit”, sagte Christian Pegel heute in Malchow und: “Es werden insbesondere Feuerwehren, die auch überörtliche Aufgaben wahrnehmen, unterstützt.”

Geplant sei, dass die Fahrzeuge, ab 4. Quartal 2024, monatlich in verschiedenen Chargen an die Feuerwehren im Land übergeben werden, so Christian Pegel. 15 der 40 LF 20 werden über das Programm “Zukunftsfähige Feuerwehr” gefördert und die restlichen Kommunen freuen sich über den erzielten Preisvorteil. headtopics.com

Das Land hatte den Zuschlag für jeweils 40 Fahrzeuge der Typen LF 20 und Tanklöschfahrzeugen 3000 (TLF 3000) an zwei Hersteller Ende 2022 erteilt und damit den Startschuss für den zweiten Projektteil des Landesprogramms gegeben (siehe Pressemitteilung Nr. 261/2022). In diesem werden vor allem gemeindliche Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben berücksichtigt. Die Fahrzeuge decken mit Löschwassertanks von 2.500 bzw. 3.

Hintergrund Mit dem Programm “Zukunftsfähige Feuerwehr” stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert. headtopics.com

