Feuerwehr rettet vermissten Hund aus Brandruine

Dieser war in weiterer Folge in ein verlassenes Haus gelaufen und nicht mehr auffindbar. Lediglich ein lautes Wimmern des Hundes war zu hören.

Zwei Einsatzkräfte die zur Erkundung anrückten entschieden sich, weitere Kräfte der Feuerwehr Mödling nachzufordern. Bei dem Objekt handelte es sich um eine Brandruine, die vor 11 Jahren abgebrannt ist und zum Teil als einsturzgefährdet gilt. Um die Ruine betreten zu können, mussten vorerst einige Sträucher mit der Kettensäge entfernt und ein Zugang zum Objekt geschaffen werden. Mehrere Feuerwehrleute machten sich auf die Suche nach dem vermissten Hund.

Dieser konnte unverletzt in einem Schacht aufgefunden werden. Behutsam konnte der Hund mit dem Namen „Chivas” aus dem Schacht gehoben und den Besitzern übergeben werden.LikeShareTweetPinYummlyLinkedInEmailPrint headtopics.com

