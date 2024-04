Feuerwehr rettet Insassen aus Tümpel in Dortmund

Am Ostermontag, 1. April 2024, gegen 15 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Dortmund sowie die Freiwillige Feuerwehr Holzen zu einer technischen Hilfeleistung im Dortmunder Stadtteil Holzen alarmiert. Ein Pkw war von seiner Strecke abgekommen und in einen ca. 5 m tiefer liegenden Tümpel gestürzt, der ca. 1 m tief war. Die beiden Insassen waren in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Die freiwillige Feuerwehr Holzen war ersteintreffend und bereits mit der Rettung beschäftigt, als die Berufsfeuerwehr die Einsatzstelle erreichte und zügig bei der Befreiung der Personen unterstützte. Nachdem die beiden durchnässten Personen befreit und an den Rand des Tümpels gebracht wurden, sind diese von den Feuerwehrkräften und dem Rettungsdienst betreut worden, um sie vor einer Unterkühlung zu schützen. Währenddessen wurde die endgültige Rettung aus dem tiefer liegenden Gelände über die Drehleiter vorbereite

