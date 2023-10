Feuerwehr Mattersburg erhält neues Tanklöschfahrzeug

Zahlreiche Mitglieder und Vertreter der Gemeinde waren gekommen, um dieses wichtige Ereignis gebührend zu feiern. Die Stadtkapelle Mattersburg sorgte mit ihrer musikalischen Begleitung für festliche Stimmung. Selbst der Ehrenkommandant der Feuerwehr Mattersburg, BR Herbert Koller, war bei der feierlichen Übergabe anwesend. Mit großer Freude und Stolz nahm auch er am Fahrersitz des neuen Tanklöschfahrzeuges Platz.

Der technische Aufbau des Fahrzeuges wurde durch die Firma Rosenbauer im Werk in Leonding durchgeführt. Als Fahrgestell des TLFA 4000 dient ein Mercedes Atego mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 17 Tonnen und rund 300 PS. Mit seinen 4000 Litern Löschwasser, einem leistungsstarken Allradantrieb und modernster Ausrüstung ist es eine wertvolle Ergänzung des Fuhrparks der Feuerwehr Mattersburg.

Das Herzstück des Tanklöschfahrzeuges ist die Einbaupumpe im Heck des Fahrzeuges, mit einer maximalen Förderleistung von 3.500l/min. Neben einer Schaumschnellangriffsleitung mit fest verbautem Zumischer wurde auch eine bis zur vorderen Stoßstange verlaufende B-Druckleitung installiert, welche einerseits zur Brandbekämpfung genutzt werden kann (z.B.

Zusätzlich zur Standardnormbeladung finden im neuen Fahrzeug auch einige Sondergeräte und Zusatzausrüstungen wie unter anderem Löschrucksäcke, Mobiler Rauchverschluss, Ausrüstung zur Vegetations- und Waldbrandbekämpfung und ein Nebellöschsystem (Fognails), Platz.

Dieses Fahrzeug ermöglicht es den Feuerwehrleuten, noch schneller und effizienter auf Notfälle zu reagieren, was zur Sicherheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Mattersburg erheblich beitragen wird.

