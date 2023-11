Feuerwehr Hannover löscht brennende Müllcontainer im Stadtgebiet

Seit 18:00 Uhr sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover im Stadtgebiet unterwegs, um überwiegend brennende Müllcontainer zu löschen. Bislang brannten ein Container im Stadtteil Davenstedt, zwei in Ricklingen und einer in Oberricklingen, einer in der List, einer in Bothfeld und sechs Abfallbehälter in den Stadtteilen Sahlkamp und Groß-Buchholz.

Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Buchholz und Ricklingen unterstützen hierbei die hauptberuflichen Einsatzkräfte. Die Brände konnten allesamt schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder Fahrzeuge konnte so verhindert werden. Die Schadenhöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen im höheren vierstelligen Bereich.

Verletzt wurde bisher niemand. Hinzu kommt aktuell ein brennender Motorroller im Stadtteil Mühlenberg.

Bäume im Stadtgebiet: SPÖ kritisiert Grünen-Stadträtin scharfNach der jährlichen Kontrolle der im Hollabrunner Baumkataster erfassten Gehölze auf Gemeindegrund durch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) haben die Stadtwerke mit der Umsetzung der angeordneten Pflegemaßnahmen begonnen. Das berichtet die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage. Für die SPÖ ein Grund, Kritik zu üben. Weiterlesen ⮕

D: Ein'weihungs'feier für den neuen Mannschaftstransporter der Feuerwehr BruchsalBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): Am Samstag, den 28. Oktober 2023, wurde der neue Mannschaftstransportwagen BR 7/19 der Feuerwehr Bruchsal offiziell 'eingeweiht'. Das Fahrzeug wurde bereits am 24. Februar 2023 in Empfang genommen und am 28. Februar dieses Jahres in Dienst gestellt. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Jaudling lud zur HalloweenpartyMehrere Bars warteten auf die teils verkleideten Partygäste. Weiterlesen ⮕

Freiwillige Feuerwehr Scheibbs zeigt hervorragende Leistungen in der technischen HilfeleistungDie Freiwillige Feuerwehr Scheibbs hat am diesjährigen Nationalfeiertag ihre hervorragenden Fähigkeiten in der technischen Hilfeleistung erneut unter Beweis gestellt. Mitglieder der FF Scheibbs haben die Prüfungen in den Stufen Gold, Silber und Bronze erfolgreich abgelegt. Weiterlesen ⮕

Pkw krachte in Straßenlaterne: Feuerwehr rückte ausVor wenigen Tagen krachte es auf der B8: Ein Pkw war gegen eine Straßenlaterne geprallt und hatte diese „gefällt“. Weiterlesen ⮕