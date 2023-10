Feuerwehr Fürstenfeld: Erfolgreiche Prüfung mit neuen Einsatzfahrzeugen

Oktober 2023 insgesamt 20 Kameradinnen und Kameraden des Einsatzdienstes der Feuerwehr Fürstenfeld Prüfung in den Stufen Bronze, Silber und Gold.

Eine besondere Herausforderung war diesmal, dass mit den beiden neuen Einsatzfahrzeugen gearbeitet wurde. Denn zu Beginn der Prüfung müssen alle Teilnehmer den Standort von zwei Geräten mit der Handfläche bei geschlossener Rollo anzeigen, wobei hier nur eine Handbreite Toleranz ist.

So mussten die Teilnehmer beide Fahrzeuge nahezu auswendig kennen. Insgesamt sind es mehr als 150 Geräte, die es zu lernen galt. Als Verantwortlicher für die Vorbereitungen zu dieser Prüfung war Stefan Leitgeb zuständig. headtopics.com

Nach der erfolgreichen Gerätekunde, wo alle Geräte richtig gezeigt wurden, mussten die Teilnehmer einen fiktiven Verkehrsunfall bei Nacht abarbeiten. Dabei gilt das Hauptaugenmerk nach der Erkundung durch den Gruppenkommandanten auf das richtige Arbeiten rund um das Absichern der Unfallstelle, dem Aufbau des Brandschutzes und der Beleuchtung, sowie der Kommunikation zwischen dem Rettungstrupp und dem Maschinisten.

Zum Abschluss gab es lobende Worte vom Hauptbewerter Franz Windhaber, aber auch von unserem Kommandanten Gerald Derkitsch. Attila Dirnberger, der für den Einsatzdienst zuständige, gratulierte den Kameradinnen und Kameraden ebenfalls herzlich zu ihren erbrachten Leistungen. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Bgld: Feuerwehr Mattersburg übernimmt neuen Rosenbauer 4.000 Liter Tanker (TLF-A 4000)MATTERSBURG (BGLD): Das neue Tanklöschfahrzeug mit Allradantrieb und 4.000 Liter Löschwasser, kurz TLFA 4000, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mattersburg wurde am 16. Oktober 2023 in Mattersburg in einem festlichen Rahmen in Empfang genommen. Weiterlesen ⮕

Millionenbetrug in Vorarlberg: Keine Hinweise bei Prüfung in BregenzEine interne Prüfung der Landeshauptstadt Bregenz im Zusammenhang mit der Vorarlberger Betrugsaffäre im Baubereich, in die Siemens sowie zahlreiche Vorarlberger Firmen verwickelt sind, hat keine Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten zutage gebracht. Weiterlesen ⮕

Zukunftswerkstatt Kautzen: Abschlussprüfung der MasterarbeitArchitekturstudent Benjamin Altrichter legte Prüfung vor Kommission im Jugendheim Kautzen ab. Weiterlesen ⮕

Stmk: Rotes Kreuz und Feuerwehr trainieren am Areal der Playworld in SpielbergSPIELBERG (STMK): 60 Männer und Frauen der Feuerwehr und dem Rotem Kreuz sowie drei Notärzte trainierten am 23. Oktober 2023 auf dem Areal der Playworld in Spielberg. Weiterlesen ⮕

Open Doors am Nationalfeiertag zu 160 Jahren Feuerwehr WelsWELS. Die Feuerwehr der Stadt Wels hat am Nationalfeiertag zum 160-Jahr-Jubiläum zu Open Doors eingeladen. Feuerwehrbegeisterte aller Altersklassen statteten der Feuerwehr einen Besuch ab. Weiterlesen ⮕

D: Bewohner bei Zimmerbrand in Bruchsal von der Feuerwehr gerettetBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): In der Nacht auf Donnerstag, 26. Oktober 2023, wurde um 02:24 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr zunächst mit dem Alarmstichwort „Privater Rauchmelder“ in die Hardfeldstraße gerufen. Weiterlesen ⮕