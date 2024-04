Feuerwehr-Einsatz wegen Kohlenmonoxidaustritt in Stadl-Paura

In Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land), Feuerwehr , Energieversorgungsunternehmen und Rauchfangkehrer were on duty on Friday morning, April 5, 2024, due to a suspected carbon monoxide leak. A CO alarm had sounded, prompting the fire department and energy supply company to be alerted. The residents had already closed the gas main valve. The fire department inspected the affected area, but no alarming values were measured. As a precaution, ventilation measures were initiated.

In the presence of a chimney sweep who was also called, the gas boiler was then put back into operation after an inspection, and control measurements were carried out, which also did not reveal any alarming values. As a result, the all-clear was given. The B144 Gmundener Straße was difficult to pass in the immediate vicinity of the scene for about half an hour. The fire department directed traffic alternately past the scene

Feuerwehr Kohlenmonoxidaustritt Stadl-Paura Energieversorgungsunternehmen Rauchfangkehrer

