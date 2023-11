Feuerball auf A1 – Mercedes geht in Flammen auf

Zu einem spektakulären Zwischenfall kam es kurz nach 4 Uhr früh zu Allerheiligen auf der Westautobahn: Ein mit vier Personen besetzter Mercedes war gerade in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als der Wagen auf Höhe Haag (Bezirk Amstetten) plötzlich zu rauchen begann.Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig, bremste sein Fahrzeug ab und lenkte es auf den Pannenstreifen, wo er es abstellte.

Die Feuerwehr Haag wurde alarmiert und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Florianis löschten das Feuer unter Atemschutz und brachten das völlig ausgebrannte Wrack von der Autobahn. Die vier Insassen blieben bei dem Zwischenfall unverletzt.

