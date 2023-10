Feuer in Jausenstation am Achensee: Alm zerstört

Freitag war gegen 16 Uhr in der Jausenstation oberhalb von Maurach am Achensee ein Feuer ausgebrochen. Bei der Zubereitung von Zillertaler Krapfen fing das Fett an zu brennen. Die Flammen griffen schnell um sich. Rund 20 Gäste konnten sich selbst retten. Extrem herausfordernd war die Anfahrt für die Feuerwehrleute. Von einer „Katastrophe“ spricht Wöll.

Aufgrund von Wegsanierungen konnten keine Tanklöschfahrzeuge zur Alm vorstoßen. Ein Bagger musste die Straße notdürftig richten, damit sie für Geländefahrzeuge befahrbar wurde. Inzwischen löschten zwei Hubschrauber aus der Luft. Erst um 18.20 gelang es, eine Löschwasserleitung von der Beschneiungsanlage zu legen. In der Hütte explodierten mehrere Gasflaschen.

