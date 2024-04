Feuer in Istanbuler Nachtclub fordert 29 Todesopfer

Medienberichten vom Dienstag, 2. April 2024, sind bei einem Feuer in einem Nachtclub in Instanbul, in dem tagsüber derzeit Reparaturarbeiten durchgeführt werden, mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Weitere acht Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen befänden sich in ernstem Zustand, teilte das Büro des Istanbuler Gouverneurs mit. Die Opferzahlen mussten laufend weiter nach oben korrigiert werden.

Das Feuer sei im Stadtteil Besiktas im Zentrum Istanbuls auf der europäischen Seite der Stadt ausgebrochen und alle Opfer seien Bauarbeiter gewesen. Das Feuer brach kurz vor 13 Uhr Ortszeit (6 Uhr ET) in einem Kellergeschoß eines 16-stöckigen Blocks in der Gundogdu-Straße aus, einem belebten Teil des Istanbuler Viertels Gayrettepe. Lokale Medien berichten, dass die Feuerwehr mit 31 Fahrzeugen und 86 Einsatzkräften in das Feuer eingegriffen hab

