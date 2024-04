Feuer in Istanbul: Mindestens 27 Tote nach Explosion in Nachtclub

In der türkischen Metropole ist am Dienstag nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. Gegen fünf Personen wurde ein Haftbefehl erlassen.Ein Feuer in einem 16-stöckigen Gebäude in der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat mindestens 27 Todesopfer gefordert. Das Gebäude, das als Nachtclub genutzt wird, werde derzeit renoviert, wie der Gouverneur von Istanbul in einer Mitteilung bekannt gab.

Bei den Toten handelt es sich um Bauarbeiter, die mit Renovierungsarbeiten beschäftigt waren, wie Innenminister Ali Yerlikaya bekannt gab. Eine Person wurde beim Brand zudem schwer verletzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Justizminister Yılmaz Tunç gab bekannt, dass drei Staatsanwälte mit der Untersuchung der Brandkatastrophe beauftragt wurden und für fünf Personen ein Haftbefehl erlassen wurd

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

15 Tote in Istanbul – Feuer brach in Nachtclub ausIn der türkischen Metropole ist am Dienstag nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

D: Feuer in einer Pizzaria in Mülheim an der RuhrFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Zwei Feuer in einer Nacht – Brandstifter (19) gefasstJetzt wurde der Feuerteufel gefasst! Mehrere Feuer in einer Nacht und alle im weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg sollen auf sein Konto gehen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

„Frost-Feuer“ ließ die Feuerwehr Immendorf ausrückenDie Immendorfer Feuerwehr wurde in den frühen Dienstagmorgenstunden (26.3.) zu einem Brandeinsatz gerufen. Zunächst mussten die Kameraden den Einsatzort suchen. Bei der Erkundung stellte sich heraus: Das Feuer war aus gutem Grund absichtlich gelegt worden.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Oö: Feuer am Balkon eines Mehrfamilienhauses in FreistadtFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Verstappen fängt Feuer – das Drama um den Red-Bull-StarCarlos Sainz führte Australien einen Ferrari-Doppelsieg an. Weltmeister Max Verstappen schied aus – sein Red Bull brannte.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »