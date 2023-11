Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegt

In der Nacht auf Allerheiligen ist auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs ein Brandanschlag verübt worden. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, berichtete auf der Plattform X, dass der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs ausgebrannt ist."An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden." Die Ermittlungen laufen. Die Polizei geht laut APA-Informationen von Brandstiftung aus.

Wie die APA aus gut informierten Kreisen erfahren hat, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Brand dürfte laut derzeitigen Erkenntnissen an zwei Stellen ausgebrochen sein, was ein starkes Indiz dafür sei, dass der Brand gelegt worden ist.

Der Verfassungsschutz gehe"konsequent gegen all jene vor, die das jüdische Leben und damit das Zusammenleben in Österreich bedrohen", versicherte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme. In der vergangenen Halloween-Nacht seien Hunderte Polizisten in ganz Österreich zusätzlich im Einsatz gestanden, hieß es in der Aussendung. Die Polizei sei konsequent eingeschritten, wo es notwendig war. headtopics.com

Deutsch rief auch dazu auf, am morgigen Donnerstag um 18.00 Uhr zum Lichtermeer beim Wiener Heldenplatz zu kommen."Setzen Sie ein Zeichen gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Für ein Ende der Angriffe auf Israel, das Judentum und die Demokratie, für die Befreiung aller Geiseln."

Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, verurteilte den Brandanschlag scharf:"Die Schäden können repariert, die Graffiti beseitigt werden - aber die Gedanken und der Hass hinter dieser Tat müssen uns zu denken geben. Wir täuschen uns, wenn wir immer wieder meinen, solches sei begraben und gestorben, mit den Schuldigen aus vergangenen dunklen Tagen", so der Salzburger Erzbischof am Mittwoch gegenüber Kathpress. headtopics.com

Offenbar Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegtIn der Nacht auf Allerheiligen ist auf dem jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs offenbar ein Brand gelegt worden. Das berichtete der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, auf der Plattform X (vormals Twitter). Der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs sei ausgebrannt. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsAuch Hakenkreuz-Schmierereien wurden hinterlassen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Die Politik reagiert entsetzt. Weiterlesen ⮕

Offenbar Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien berichtet, dass die jüdische Zeremonienhalle am Wiener Zentralfriedhof ausgebrannt sei. Auch Hakenkreuze seien gesprayt worden. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. Hakenkreuze wurden gesprayt. Weiterlesen ⮕

Offenbar Brand auf jüdischem Teil des Wiener Zentralfriedhofs gelegtAuch Hakenkreuz-Schmierereien wurden hinterlassen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien berichtet, dass die jüdische Zeremonienhalle am Wiener Zentralfriedhof ausgebrannt sei. Auch Hakenkreuze seien gesprayt worden. Weiterlesen ⮕