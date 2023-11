Festspiel-Besuche von VdB kosten Steuerzahler 56.843 €

besucht, dort Reden hält und hochkarätige Gäste empfängt, gehört zum Job dazu und steigert zweifelsohne das Ansehen der Republik in der Welt. Aber sind dafür vier PR-Mitarbeiter notwendig, um das Staatsoberhaupt gekonnt in Szene zu setzen?

"Das ist wirklich ein mehr als verschwenderischer Umgang des Bundespräsidenten mit dem hart verdienten Geld der Steuerzahler", findet der FPÖ-Kultursprecher und NationalratsabgeordneteDas Ergebnis: Die Besuche der Festspiele in Mörbisch, Erl, Bregenz und Salzburg schlugen mit insgesamt 56.843,48 Euro zu Buche.

"Diese Festspiele sind eine wichtige kulturelle Visitenkarte unseres Landes. Ich bin auch dafür, dass der Bundespräsident als Zeichen der Wertschätzung diese Veranstaltungen besucht", gesteht sogar Spalt ein."Er sollte aber gerade in Zeiten der Teuerung auch ein Gespür für die verursachten Ausgaben an den Tag legen. headtopics.com

Hier besonders hervor stechen die Posten in Salzburg, ein zugegebenermaßen nicht billiges Pflaster. 15.544 Euro und 55 Cent kostete hier die Verpflegung sowie die Bewirtung der Gäste, 829 Euro dieAufgrund einer sehr kurzfristig erfolgten Absage eines ausländischen Staatsoberhauptes und seiner Delegation beinhaltet diese Summe Stornogebühren von 6.576 Euro – selbst für den Präsidenten gibt es hier keine Kulanz.

Interessant an der Anfrage ist auch ein Posten, zu dem keine genauen Kosten geliefert wurden. Die Werbeagentur Jung von Matt/Donau wurde nämlich zur Zuarbeit für Reden engagiert. Die Zusammenarbeit erfolge aber im Rahmen einer Rahmenvereinbarung, die Kosten für Einzelleistungen könnten deswegen nicht aufgeschlüsselt werden. headtopics.com

