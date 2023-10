Festliche Blasmusik zum Nationalfeiertag

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Festnahmen in Wien und Niederösterreich :Falsche „Polizisten“ schlugen am Nationalfeiertag in Graz zuFestnahmen im Juni in der Steiermark führten zu weiteren Tätern. Ein Betrugsfall am Nationalfeiertag in Graz ist noch ungeklärt. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag: Ganz Horn war auf den BeinenZahlreiche Wanderer nahmen am Nationalfeierag beim Winzerhaus am Festgelände zwei Wanderrouten in Angriff. Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Weiterlesen ⮕

Stmk: Forstmaschinenbrand im Wald → Abschnittsübung am Nationalfeiertag in PinggauPINGGAU (STMK): Wie schon traditionell üblich, findet jährlich am Nationalfeiertag, die Abschnittsübung des Feuerwehrabschnittes 4 (Feuerwehren der Gemeinden Pinggau und Schäffern) statt. 2023 war die FF Baumgarten aus der Gemeinde Pinggau mit der Ausrichtung betraut. Weiterlesen ⮕

Ein Salut auf den NationalfeiertagMit einem großen Aufmarsch präsentierte sich das Bürgerkorps Eggenburg am Nationalfeiertag. Dabei standen auch die Themen Frieden und Freiheit im Fokus. Weiterlesen ⮕

Stockerau: Volksschulen öffneten nach Bauprojekt ihre PfortenNoch vor der großen Eröffnung öffneten am Nationalfeiertag die Volksschulen West und Wondrak ihre Türen. Weiterlesen ⮕

„eFriends sind frei!“: Stromneutralität wurde gefeiertÖsterreichs Nationalfeiertag wählten die eFriends aus, um die Stromneutralität zu feiern und ein Manifest mit den Werten und Visionen der eFriends zu unterzeichnen. Dieses Manifest des Energieanbieters mit Sitz in Nappersdorf war eine Hommage an den Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕