Fest des Friedens: Kidsnest in Zwettl bietet Beratung für minderjährige Opfer von Gewalt

Als Fest des Friedens ist für Kinder oft eine harte Probe: Konflikte in der Familie, getrennte Eltern... Psychologin Sylvia Schwarzinger vom Kidsnest in Zwettl spricht mit der NÖN darüber. NÖN: Sie leiten die Außenstelle Kidsnest in Zwettl. Für welche Menschen steht das Kidsnest zur Beratung zur Verfügung?Wir sind eine Schwerpunktberatungsstelle für minderjährige Opfer jeglicher Form von Gewalt oder Verdacht auf Gewalt.

Nächstes Jahr sind es 20 Jahre, dass wir einen Standort hier in Zwettl betreuen. Den Standort Gmünd gibt es einige Jahre länger.Wir verstehen hier die körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sowie die Vernachlässigung.Ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder das fühlen und als Vernachlässigung wahrnehmen. Viele Kinder werden von der Kinder- und Jugendhilfe bei uns angebunden, die in Kindergarten oder Schule auffällig werden. Unter einer sichtbaren Vernachlässigung fallen beispielsweise mangelnde Körperhygiene, fehlende Jause oder ein ungepflegter Eindruck. Hier kann man schnell durch die Beratung der Eltern bei uns vieles veränder





