Fernwärme wird billiger, soviel müssen Kunden brennen

Finanzstadtrat Peter Hanke (SP) kündigte in Wien die Preissenkung bei der Fernwärme bereits vor einigen Tagen an."Diese Reduktionen werden deutlich spürbar sein", so Hanke. Bei den Rechnungen, die nun ab heute (31.10.2023) versendet werden, seien die neuen, niedrigeren Teilbeträge schon berücksichtigt, so eine Sprecherin von Wien Energie.

Bei einer Standardwohnung können das 80 bis 230 Euro pro Teilbetrag weniger sein. Wer den Wärmeverbrauch reduziert hat, kann noch mehr Geld sparen. Außerdem bekommen alle Kunden bei dieser Jahresabrechnung rückwirkend 20 Prozent Rabatt auf den Grundpreis. Dieser wird auf der Detailseite im Abschnitt Raumheizung in der Zeile Grundkosten angeführt.Wer übrigens nicht gleich eine Rechnung erhält, muss sich keine Sorgen machen.

Es gibt auch Kunden, welche die Abrechnung nicht direkt von Wien Energie bekommen, sondern etwa von der Hausverwaltung. Das macht aber keinen Unterschied, da auch in diesen Rechnungen die Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Weiterverrechnung erfolgt in diesen Fällen durch den Gebäudeeigentümer. headtopics.com

