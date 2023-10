Ferlachs Brezenci traf gegen St. Pölten wie am Fließband

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Foto:tark ersatzgeschwächt kassierten die St. Pöltnerinnen gegen das starke Team aus Ferlach mit 24:37 die erwartet hohe Auswärtsniederlage.

Einen Sieg erwartete sich niemand gegen das starke Team der Ferlacherinnen. Ohne Lajla Alkic (verletzt), Mateja Urch und Linkshänderin Anna Barczi (krank) und mit den angeschlagenen Spielerinnen Birgit Wagner, Kerstin Hörhann und Paula Fischer legte Trainerin Rita Varga-Borbás gezwungenermaßen den Fokus auf die jungen St. Pöltnerinnen. Im U-18-Match wurden die Leistungsträgerinnen geschont, um dann in der WHA-Meisterliga im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein.

St. Pölten startete gestützt auf die starke Torfrau Jelena Maticevic gut ins Match und verhinderte viele Chancen der Ferlacherinnen (2:2, 6.). Aber Linkshänderin Brezenci und die ehemaligen Dornbirnerin Viktoria Marksteiner stellten danach mit einem Zwischensprint auf 8:2 (14.). St. Pölten stemmte sich gegen die Niederlage, kämpfte sich auf 10:6 heran. headtopics.com

„Ferlach ist ein sehr kompaktes, erfahrenes Team, das auf keiner Position eine Schwachstelle hat“ lobt St. Pöltens Co-Trainerin Waltraud Wagner die Gegnerinnen, die vor allem mit Brezenci (MVP) einen Goldgriff gemacht hätten. „Sie ist an zweiter Stelle der Torschützenliste und trifft aus allen Lebenslagen!“ Die St. Pöltnerinnen sahen das Match aber von Anfang an als Vorbereitung auf die nächsten Spiele. MVP der St. Pöltnerinnen wurde Martina Maticevic.

