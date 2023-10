Felix Neureuther spricht über Freundschaft mit Marcel Hirscher und den Druck im Skisport

Felix Neureuther war Hirscher-Rivale und dennoch Liebling der Ski-Fans. Mit"Heute" sprach er über ÖSV-Fehler und eine Playstation für seine Kinder.Wie kann man sich die Freundschaft von Ihnen und Marcel Hirscher vorstellen. Schreibt man sich WhattsApp-Nachrichten? Trinkt man drei Bier?

"Wir telefonieren ab und zu. Wir haben ja beide Familie und viele Projekte. Wenn ich in der Nähe bin, rufe ich ihn an. Das ist aber alles ungezwungen, das ist das Schöne."Hirscher hat nach seiner Karriere über den enormen Leistungsdruck geklagt. Von Ihnen hat man das nicht gehört. Warum?

"Wahrscheinlich weil ich nicht so erfolgreich war wie er. Aber wenn man sich mein Leben anschaut, dann hatte ich von Kindesbeinen an Druck. Meine Eltern waren erfolgreiche Skifahrer. Sie haben das gut gemacht und versucht, alles von mir fernzuhalten. Aber in der Erwartungshaltung der Menschen musste ich Skifahrer werden und Erfolge feiern. Ich musste sogar mehr Weltcuprennen als meine Eltern gewinnen, damit die Leistungen akzeptiert werden. headtopics.com

"Für mich ist Druck eine große Schule. Ich bin extrem dankbar, das erlebt zu haben. Ich vermisse den Moment, vor 50.000 Fans im Starthaus zu stehen, damit umzugehen und die Situation zu meistern. Wer darf das erleben? Ich sehe das als Privileg. Es geht darum, das vermeintlich Negative ins Positive umzukehren.""Ja, wird er auch. Er ist ein unfassbarer Typ. So einen wie ihn gibt es ein Mal in 100 Jahren. Er genießt das Leben und liefert ab.

"Ich schätze ihn sehr. Ich bin gespannt und glaube, dass es nicht einfach wird. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Der Slalom wird darunter leiden. Ich denke, dass er sich dem voll bewusst ist. Dort ist er groß geworden, war er ein Siegfahrer. Die Gefahr ist, dass er das nicht step by step angeht. Ich habe bei ihm im Speed-Bereich das Gefühl, dass er alles zerreißen will.""Für mich ist ein Fehler gemacht worden: das individuelle Training. headtopics.com

