FBI-Chef warnt nach Hamas-Terror vor Anschlagsgefahr

vom 7. Oktober eine erhöhte Terrorgefahr auch in den USA. Mehrere ausländische Extremistengruppen hätten in den vergangenen Wochen zu Anschlägen auf Amerikaner und den Westen aufgerufen, sagte Wray am Dienstag (Ortszeit) in einer Anhörung vor dem Heimatschutzausschuss im US-Senat.

Von der Hamas kontrollierte Medien meldeten am Donnerstag 15 getötete Palästinenser, die bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen seien."Wir haben das Gebiet seit dem zweiten Tag unter Kontrolle und sind in der Offensive. Sie wird sich nur noch intensivieren", so der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant.Die Zahl der Toten im Gazastreifen ist mittlerweile auf 1.200 gestiegen, rund 5.600 Menschen seien verletzt geworden.

Durch den israelischen Gegenschlag sind im Gazastreifen bisher Hunderte Palästinenser getötet worden.Palästinenser bergen eine Leiche nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jebaliya.Unter den mehr als 1.200 Todesopfern der Terrorattacken der Hamas in Israel sind (Stand Mittwoch, 11. Oktober) 189 Soldaten, wie die israelische Armee mitteilt. headtopics.com

