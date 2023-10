FBI Beamte vollstrecken Durchsuchungsbefehle in Bowdoin

27.10.2023 02:41:00 / Herkunft: Vorarlberg

Die Bundespolizei FBI hat in der Stadt Bowdoin mehrere Durchsuchungsbefehle vollstreckt. Es ist unklar, ob sich der gesuchte Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhält. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Mann, der am Mittwochabend in Lewiston einen Angriff verübt hat.