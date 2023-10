Fast Totalausfall bei Mostobst

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

in Besuch beim Mostbauernhof der Familie Janker am Kilber Rametzberg zeigt, wie schwer der Ernteausfall beim Mostobst in diesem Jahr wirklich ist und was man dagegen machen kann. „An so ein schlechtes Mostjahr kann sich selbst mein Vater nicht erinnern“, bedauert Fritz Janker die heurige de facto Nicht-Mosternte. „Wir haben praktisch einen totalen Ernteausfall bei den Mostbirnen und Mostäpfeln.“ Die nass-kalte Wiitterung während der Blütezeit hat den Beständen rund um den Hof heuer übel mitgespielt.

„Bereits mein Vater hat Mostfässer mit der Eisenbahn bis nach Hohenberg geliefert“, erinnert sich Fritz Janker senior. Von 1986 bis zur Pandemie war der Mostheurige bei der Familie Janker am Rametzberg jedes Jahr ein Fixtermin für viele Mostliebhaber im Melker Alpenvorland und dem Pielachtal. „Derzeit ist aufgrund der mageren Obsternte und den Arbeiten für das Marktplatzl noch an kein Revival zu denken“, bremst der Junior eine Neuauflage. Dafür hat er sich zu seinem 40. headtopics.com

„Gruppen bis zu 20 Personen bekommen hier aus erster Hand Informationen über Mostsorten und können die fruchtigen Moste und die Edelbrand-Erzeugnisse verkosten und ab Hof auch mitnehmen“, freut sich Janker über diese Innovation. Die Jankers sind auch Gründungsmitglied der Kilber Edelbrandgemeinschaft, einer Vermarktungsgruppe rund um regionale Edelbrandsorten. „Hoffentlich haben wir nächstes Jahr wieder eine passable Ernte, sonst wird’s eng am Mostmarkt.

