Fälschung von Beweismitteln bei angeblicher Covid-19-Impfaktion in Tiroler Apotheke

Umfassende Ermittlungen zu einer Apotheke im Tiroler Oberland haben eine angebliche 'Covid-19-Impfaktion', die noch zu Pandemiezeiten stattfand, enttarnt. Dort wurde nämlich Kochsalzlösung verabreicht, um den 'Geimpften' ein Zertifikat zu verschaffen. Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun gegen zwei Apotheker und zwei Ärzte beim Bezirksgericht Landeck Anklage wegen Vergehen der Fälschung von Beweismitteln erhoben.

Der Erstangeklagte soll die beiden 'Impf'-Termine im Oktober und November 2021 veranstaltet und organisiert haben. Dem Mann wird zudem vorgeworfen, eine gutgläubige Ärztin engagiert zu haben, welche das Kochsalz verabreichte und die Injektionen im Zentralen Impfregister eintrug. Diese dachte allerdings, sie würde echten Impfstoff verabreichen. Laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr wurden so digitale Impfzertifikate hergestellt, obwohl die Personen immer noch ungeimpft waren

