Falsche Gerüchte über 'Krankheit X' beim World Economic Forum

Das WEF ist auch auf Social Media ein Thema. Doch nicht alle Posts zum Thema sind korrekt. Einige verbreiten Gerüchte zum Thema 'Krankheit X'. Die Themen des World Economic Forums (WEF) beschäftigen nicht nur Personen vor Ort, sondern auch Menschen in den sozialen Medien. In diesem Jahr drehen sich viele Posts um 'Disease X' (Krankheit X), die an einem Panel am 17. Jänner Thema war. Es ist sogar davon zu lesen, dass schon ganze Familien davon betroffen seien und ins Spital gemusst hätten.

Aber: 'Disease X', über die am WEF gesprochen wurde, gibt es gar nicht. Zumindest noch nicht. Entsprechend sind die Behauptungen falsch. 'Disease X' ist eine sogenannte hypothetische Krankheit: eine Krankheit, die es noch nicht gibt, die aber in der Zukunft auftreten und sich weltweit ausbreiten könnte. Die Bezeichnung 'Disease X' ist ein Platzhalter-Name für einen unbekannten Erreger, der einen globalen Notfall auslösen könnte', so Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generalsekretär und Teilnehmer beim WEF-Panel





