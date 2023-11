Falsche Befunde: 10.000 Krebs-Abstriche müssen überprüft werden

Wegen offenbar fehlerhafter Befunde haben in Tirol 10.000 Proben von Gebärmutterhalsabstrichen zur Nachkontrolle geschickt werden müssen. Dabei handelte es sich um alle von einer langjährigen Mitarbeiterin der Innsbrucker Pathologie in den vergangenen eineinhalb Jahren ausgewerteten Proben. Der Verdacht war bei einer Nachkontrolle aufgekommen, schrieb die „“ (Dienstags-Ausgabe). Acht falsch klassifizierte Fälle wurden bereits entdeckt.

Soweit bisher bekannt, wurden dabei laut Innpath-Geschäftsführer Milan Pos jedoch keine Krebserkrankungen übersehen. Dennoch seien die acht Fälle „nicht erfreulich“ und eine „relevante Zahl“, so Pos zur „TT“. Innpath ist die Pathologie der Landeskrankenanstaltengesellschaft tirol kliniken. Die acht Fälle seien bei der bereits erfolgten Nachkontrolle von 9.000 der insgesamt 10.000 zu untersuchenden Proben gefunden worden. Eine Nachkontrolle der restlichen 1.

