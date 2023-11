Fahrzeugbrand in der Höttinger Au sorgte für Straßensperre

Eine Polizeistreife konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher provisorisch löschen, hieß es in einer Aussendung. Die alarmierte Berufsfeuerwehr setzte dem Brand schließlich ein Ende.

Auslöser für das Feuer dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Scheibenwaschanlage gewesen sein. Die Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Kreuzung Höttinger Au/Bachlechnerstraße in Fahrtrichtung Kranebitter Allee gesperrt.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

ORF-Regie erteilt Raich vermeintlichen Gesprächs-„Stopp“ und sorgt damit für AufregungWährend Ski-Experte Benjamin Raich live über den Skisport in Zeiten des Klimawandels spricht, heißt es aus der ORF-Regie plötzlich „Stopp“. Was hat es mit dem als „Maulkorb“ interpretierten Vorwurf auf sich? Weiterlesen ⮕

EHWL: Gowie-Hattrick sorgt für klare Fronten im Ösi-DerbyDer nationale „Kracher“ in der EWHL stand am Nationalfeiertag erstmals im St. Pöltner Sportzentrum NÖ am Programm. Die Eishockey-Frauen der SKN Sabres empfingen in ihrer neuen Heimhalle die Frauen von DEC Salzburg und siegten, wie es sich für einen 16-fachen nationalen Meister gebührt, sicher mit 4:2. Weiterlesen ⮕

Corona-Infektion in Linzer Büro sorgt für AufregungIm Herbst erkranken immer mehr Menschen, auch in den Büros. Ein Angestellter in einem Linzer Büro sorgt mit lautem Husten für Unmut, doch es stellt sich heraus, dass es sich nur um eine kleine Corona-Infektion handelt. Weiterlesen ⮕