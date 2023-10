Fahrverbote am Arlbergpass: Polizei zieht positive Bilanz

Die Sperre, die aufgrund von Sanierungsarbeiten notwendig war, erforderte auch Verkehrsbeschränkungen, welche von den Bezirkshauptmannschaften Bludenz und Landeck verordnet wurden. Diese Verbote betrafen LKWs mit Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge, bergwärtsfahrende Radfahrer sowie an den Wochenenden auch PKWs mit schweren Anhängern.

Die Polizeikräfte des Bezirkes Bludenz, der Landesverkehrsabteilung sowie der Bereitschaftseinheit waren mit der Überwachung der Fahrverbote über den Arlbergpass beauftragt. In Kooperation mit dem Bezirkspolizeikommando Landeck fanden die Kontrollen zunächst fast lückenlos und später abwechselnd statt.

Fahrzeuglenker verständnisvoll Die Bilanz der Kontrollaktion zeigt, dass insgesamt 4.410 Kraftfahrzeuge überprüft wurden. Dabei wurden 534 Fahrzeuglenker aufgrund der Missachtung des Fahrverbots angezeigt. Durch diese Anzeigen konnte die Exekutive Sicherheitsleistungen in Höhe von 110.040 Euro einheben. Die Mehrheit der Fahrzeuglenker zeigte Verständnis für die Maßnahmen. headtopics.com

Trotz umfassender, europaweiter Informationskampagnen der Asfinag im Vorfeld der Tunnelsperre, versuchten etliche Lenker, sich mit ihrem"Nichtwissen" zu rechtfertigen. Die Polizei stellt fest, dass umfangreiche Aufklärung zwar stattgefunden hat, doch offenbar nicht alle Verkehrsteilnehmer erreichte.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Fahrverbote am Arlbergpass: Kontrollen zeigen ErfolgDie Kontrollaktion am Arlbergpass führte zur Anzeige von 534 Fahrzeuglenkern, die das Fahrverbot missachteten. Die Polizei konnte dadurch Sicherheitsleistungen in Höhe von 110.040 Euro einheben. Weiterlesen ⮕

Polizei lädt Gmünder Bevölkerung zu Kaffeeplausch einDie Polizei in Gmünd hat die Bevölkerung zu einem entspannten Kaffeeplausch eingeladen, um einen unkomplizierten Austausch zu ermöglichen. Ziel ist es, das nahe Lebensumfeld sicherer und lebenswerter zu machen. Weiterlesen ⮕

Großbritannien:Londoner Polizei entlässt nach Kontrolle schwarzer Sportler zwei MitarbeiterFür die beiden Beamten hatten die Lügen über den Kontrollvorgang im Auto zweier schwarzer Läufer Konsequenzen. Sie haben Ehrlichkeit und Integrität vermissen lassen. Weiterlesen ⮕

Klimaprotest und Polizei-Einsatz am FlughafenMehrere Personen setzten sich Donnerstagmittag auf die Straße und blockierten so die Zufahrt zum Flughafen. Sie wurden schließlich von PolizistInnen weggetragen. Weiterlesen ⮕

Mann bedroht Ehefrau mit Waffe - Großeinsatz der PolizeiEin 39-Jähriger hat seine Ehefrau in Bad Ischl geschlagen und bedroht. Die Frau verständigte die Polizei, da der Mann eine Waffe bei sich hatte. Die Cobra und die schnelle Interventionstruppe rückten aus und der Mann verschanzte sich im Haus. Nach einigen Stunden konnte er festgenommen werden. Weiterlesen ⮕

Massaker in Maine: Polizei sucht weiter nach SchützenNach einem Massaker mit 18 Toten in Maine sucht die Polizei weiterhin nach dem Schützen. Die Region befindet sich im Ausnahmezustand, während die Polizei mehrere Grundstücke durchsucht und die US-Küstenwache nach dem Flüchtigen fahndet. Weiterlesen ⮕