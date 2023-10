Fahrraddiebstahl in Wien: Polizei veröffentlicht Bilder von sichergestellten Fahrrädern

Von den sichergestellten Fahrrädern bzw. Fahrradteilen konnten sechs bislang keinem Opfer zugeordnet werden.Anfang September wurde im Bezirk Wien-Donaustadt ein 46-jähriger Ungar festgenommen. Er steht im Verdacht, im Zeitraum von Jänner 2021 bis September 2023 in Wien und Niederösterreich mehr als 50 Fahrräder gestohlen und dabei einen Schaden von etwa 90.000 Euro verursacht zu haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Fahrradteilen konnten sechs bislang keinem Opfer zugeordnet werden.Deshalb hat die Landespolizeidirektion Wien nun Bilder der Fahrräder veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Praterstern unter der Telefonnummer 01-31310 DW 63364 oder 63366 erbeten.Er steht im Verdacht, im Zeitraum von Jänner 2021 bis September 2023 in Wien und Niederösterreich mehr als 50 Fahrräder gestohlen zu haben.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Gob Squad in den Kammerspielen: Betörend schöne Bilder, die den Blick schärfenDie Gob Squad zählt zu den Größen der internationalen Performance-Szene. In den Kammerspielen brachte sie nun „Creation (Pictures for Dorian)“ zur österreichischen Erstaufführung. Ein denkwürdiger Abend. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Aktionen in Russlands muslimischem NordkaukasusSchallenberg: Bilder vom Flughafen Machatschkala erschreckend Weiterlesen ⮕

16, 17 und 18 Jahre alt:Mann verletzt und Handy geraubt: Polizei schnappte junge TäterDie Jugendlichen waren seit 20. Oktober auf der Flucht und konnten nun ausgeforscht werden. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Tennis-Star schlägt sich in Wien selbst blutigAndrej Rublew ist für seine Wutausbrüche bekannt. Auch in der Wien er Stadthalle war es wieder soweit, dabei verletzte sich der Russe selbst. Weiterlesen ⮕