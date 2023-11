Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 74 abgeschlossen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Martin Koppensteiner (Straßenmeisterei Zwettl), Gilbert Schulmeister (Leiter der Straßenmeisterei Zwettl), Gerald Bogg (Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen/Thaya), NR Alois Kainz in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer, LAbg. Bürgermeister Franz Mold, Thomas Kreutzer (Straßenmeisterei Zwettl).

rbeiten für die Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 74 östlich von Niederneustift sind abgeschlossen. Die Landesstraße L 74 wurde östlich von Niederneustift im Gemeindegebiet von Zwettl auf einer Länge von rund 560 m saniert. headtopics.com

Nationalrat Alois Kainz hat in Vertretung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer im Beisein von Landtagsabgeordneten Bürgermeister Franz Mold und dem Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya die Fertigstellung der Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung an der Landesstraße L 74 vorgenommen.

Der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Zwettl bedanken sich bei den Ver-kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis während den Bauarbeiten und wünschen ein unfallfreies Verkehrsgeschehen headtopics.com

