Fahrbahn der B 18 in St. Veit/Triesting fertig saniert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Jürgen Polak-Ulmer (Straßenmeisterei Pottenstein), Klaus Längauer (Leiter der NÖ Straßenbauabteilung Wr. Neustadt), Franz Rumpler (Bürgermeister von Berndorf), Vizebürgermeister Gehard Ullrich, Armin Gausterer (Leiter der Straßenmeisterei Pottenstein) und Christoph Machovitz (Straßenmeisterei Pottenstein).

rhöhung der Verkehrssicherheit in St. Veit a. d. Triesting durch eine Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 18. Am 25. Oktober hat Vizebürgermeister Gerhard Ullrich in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer (beide FPÖ) die Fertigstellung für die Fahrbahnerneuerung der Leobersdorfer Straße im Zuge der B 18 in St. Veit/Triesting gemeinsam mit Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) und DI Klaus Längauer (Leiter der NÖ Straßenbauabteilung Wr. Neustadt) vorgenommen. headtopics.com

Die Leobersdorfer Straße im Zuge der Landesstraße B 18 in St. Veit/Triesting im Gemeindegebiet von Berndorf entsprach auf Grund ihres Alters und der vorhandenen Fahrbahnschäden nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Daher wurde die Straße auf einer Länge von 400 Metern nun erneuert.

Auf der gesamten Fläche von rund 3.500 m² wurde die Fahrbahn der B 18 von km 8,288 bis km 8,700 abgefräst und mit dem Einbau einer 10 cm starken Trag- und einer 3 cm starken Deckschichte unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wiederhergestellt. Die Arbeiten wurden von der Firma Gebrüder Haider aus Großraming innerhalb einer Woche (in den Nachtstunden) ausgeführt. headtopics.com

Mangelnde Verkehrssicherheit: In Österreich fehlen zuverlässige Daten zu GeschlechtskrankheitenSexuell übertragbare Erkrankungen sind europaweit auf dem Vormarsch. Für Österreich fehlen zuverlässige Daten Weiterlesen ⮕

A14: Lkw rammt Verkehrstafel und kippt auf FahrbahnEin schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A14 vor dem Pfändertunnel ereignet. Weiterlesen ⮕

Wegen nasser Fahrbahn: Rettungsauto in Innsbruck im Einsatz verunfalltAm Montagabend verunfallte in Innsbruck ein sich im Einsatz befindliches Rettungsauto. Eine 38-jährige Beifahrerin wurde dabei verletzt. Der Lenker, ein 29-jähriger Mann, und eine im Heck mitfahrende Person blieben unverletzt. Weiterlesen ⮕

Auto erfasst, Fahrbahn verschüttet: Murenabgang sorgte für Sperre der BrennerautobahnIn Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr derzeit über die Bundesstraße umgeleitet. Lkw werden in Italien angehalten. Ein Auto wurde von der Mure erfasst. Weiterlesen ⮕

Tirol: Rettungsfahrzeug auf nasser Fahrbahn umgekipptDas Fahrzeug geriet während eines Einsatzes ins Schleudern. Die Beifahrerin wurde verletzt. Weiterlesen ⮕

Schwer kranke Frau kämpft um Pflegegeld-ErhöhungEine schwer kranke Frau aus dem Waldviertel kämpft um eine Erhöhung ihres Pflegegeldes. Trotz intensiver Pflege und künstlicher Ernährung wurde der Antrag auf Erhöhung der Pflegestufe abgelehnt. Die Tochter der Verstorbenen möchte auf die Problematik aufmerksam machen und eine Überarbeitung der Bewertungs-Modalitäten erreichen. Weiterlesen ⮕