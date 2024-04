Fahndung nach der vermissten Danka hält nicht nur die Polizei in Serbien, sondern mittlerweile auch in Österreich und Rumänien auf Trab

Das mysteriöse Verschwinden der etwa zweijährigen Danka vor acht Tagen hält nicht nur die Ermittler in ihrer serbischen Heimat auf Trab. Eine vermeintliche Spur nach Österreich stellte sich als Sackgasse heraus.Ein Kleinkind mit Schnuller und in einer olivgrünen Jacke: Das Bildnis der verschwundenen Danka I. aus dem ostserbischen Bor prangt seit über einer Woche auf den Titelblättern der serbischen Gazetten.

Auch der Verdacht, dass das nicht ganz zweijährige Mädchen zum Opfer eines internationalen Kinderhändlerrings geworden sein könnte, wird von den serbischen Ermittlungsbehörden nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich sind nun alle Verdächtige“, sagt die zuständige Polizei-Majorin Bojana Otović-Pjanović. Eine Spur nach Wien stellte sich aber als Sackgasse heraus, wie Donnerstagfrüh bekannt wurde.-Fahndung nach der vermissten Danka hält nicht nur die Polizei in Serbien, sondern mittlerweile auch in Österreich und Rumänien auf Tra

Fahndung in Österreich! Polizei jagt jetzt diesen Mann
Unbekannte Täter bestellten zahlreiche Waren in einem Onlineshop – bezahlt wurden diese aber nie. Nun sucht die Polizei nach einem verdächtigen Mann.

'Die Hölle': Brisante Wende im Vermisstenfall Danka (2)
Seit Tagen wird ein zweijähriges Mädchen aus Serbien vermisst. Eine Spur führte die Ermittler nach Wien. Doch nun gibt es eine brisante Wende.

Serbische Medien suchen jetzt vermisste Danka (2)
Der Vermisstenfall der zweijährigen Danka führt nicht nur Ermittler nach Wien. Auch serbische Medien befindet sich mittlerweile in der Hauptstadt.

Danka (2) doch in Wien - Polizei fahndet nun mit Fotos
Das in Serbien vermisste Kind soll sich mit 'großer Wahrscheinlichkeit' in Wien befinden. Die Wiener Polizei sucht nun nach der 2-Jährigen.

Alle suchen vermisste Danka – jetzt spricht Botschafter
Die fieberhafte Suche nach Danka (2) läuft seit neun Tagen. Ein Video soll das Kind in Wien zeigen. Serbiens Botschafter sprach darüber mit 'Heute'.

Danka (2) in Wien - Polizei fahndet mit Fotos nach Kind
Das in Serbien vermisste Kind soll sich mit 'großer Wahrscheinlichkeit' in Wien befinden. Die Wiener Polizei sucht nun nach der 2-Jährigen.

