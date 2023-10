Fabel-Weltrekord aberkannt, weil Strecke zu kurz war

Die peruanische Geherin Kimberly Garcia sorgte bei den Panamerikanischen Spielen für einen Paukenschlag. Die 30-Jährige gewann das 20-Kilometer-Rennen – in einer Traumzeit. 1:12:26 Stunden zeigte die Uhr an, als sie die Ziellinie überquerte. Den Weltrekord der Chinesin Yang Jiayu pulverisierte Garcia um mehr als elf Minuten. Sogar die schnellste je von einem Mann gegangene Zeit unterbot sie.

Doch wie ist das möglich? War Doping im Spiel? Trug die Doppel-Weltmeisterin Wunderschuhe? Oder hat sie eine neue Geh-Technik entwickelt?Die ernüchternde Antwort: Die Strecke war einfach zu kurz – und zwar um drei Kilometer."Wir haben es vom ersten Kilometer an gemerkt", nahm Garcia das Urteil sportlich."Die Zeit hat nicht zur Distanz gepasst." Es habe ein Messproblem gegeben, teilten die Organisatoren später mit.

