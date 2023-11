Extremistischer Anarchokapitalist Javier Milei wird Präsident von Argentinien

„Niemand mit so extremen Ansichten ist in Südamerika je zum Präsidenten gewählt worden“, sagt US-Ökonom Mark Weisbrot über den argentinischen Wahlsieger Javier Milei. Äußerlich ein Unikum mit Anleihen an Elvis Presley in der Spätphase, inhaltlich ein selbst ernannter „Anarchokapitalist“ mit radikalem Plan - seinem Land dürfte der 53-Jährige wilde Zeiten bescheren.

Mit 55,7 Prozent lag der libertäre Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) in der Stichwahl deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Union por la Patria (Union für das Vaterland). „Heute beginnt der Wiederaufbau von Argentinien. Das ist ein historischer Abend“, sagte Milei nach der Bekanntgabe des Ergebnisses Sonntagnacht. Seinen Sieg feierte er überschwänglich, wie Videos in sozialen Medien zeigen: Regierungskandidat Massa räumte seine Niederlage ein. „Javier Milei ist Präsident. Ich habe ihm gratuliert, denn die Mehrheit der Argentinier hat ihn gewählt“, sagte e





krone_at » / 🏆 11. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump-Fan Milei gewinnt Präsidentenwahl: Argentinien steuert in eine turbulente ZukunftDer Fan von Trump und Bolsonaro gewinnt deutlich und verspricht eine drastische Kurswende. Er will den Schuldenberg verkleinern und den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen. Schon am...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

Präsidentschaftswahl: „Argentiniens Trump“ als HoffnungsträgerIn Argentinien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. In Umfragen liegt der selbst ernannte Anarchokapitalist Javier Milei bei etwa 30 Prozent der Stimmen, gefolgt von Wirtschaftsminister Sergio Massa und der ehemaligen Sicherheitsministerin Patricia Bullrich.

Herkunft: ORF - 🏆 7. / 28,125 Weiterlesen »

Populist als Frontrunner bei heutiger Präsidentenwahl in ArgentinienDas Land steckt inmitten einer schweren Wirtschaftskrise mit einer völlig aus dem Ruder geratenen Inflation.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 28,125 Weiterlesen »

Präsidentenwahl in ArgentinienInmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Der libertäre Populist Javier Milei geht am Sonntag als Favorit in die Wahl. Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen sowie die Sozialausgaben kürzen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 22,68 Weiterlesen »

Argentinien: Stichwahl um PräsidentschaftBei der Präsidentenwahl in Argentinien liegt Regierungskandidat Sergio Massa überraschend an erster Stelle.

Herkunft: ORF - 🏆 7. / 28,125 Weiterlesen »

Sensation in Argentinien: Trotz Turboinflation gewinnt Finanzminister ersten Durchgang der PräsidentenwahlEs wird ein Duell der Populisten: Der peronistische Finanzminister Sergio Massa (36 Prozent) geht inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise als Favorit in die Stichwahl gegen den Ultraliberalen...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »