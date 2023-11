Extremismus am Kinderhandy

Welcher Schutz, wenn Kinder in der digitalen Welt mit Gewaltbildern und rassistischen Botschaften überschwemmt werden? Bestsellerautorin Silke Müller im Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tóth.

Welcher Schutz, wenn Kinder in der digitalen Welt mit Gewaltbildern und rassistischen Botschaften überschwemmt werden? Bestsellerautorin Silke Müller im Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tóth.

Video: Verleihung des Tractatus 2023 an Isolde Charim - FALTER.TVFALTER-Kolumnistin Isolde Charim wurde der Essay-Preis 'Tractatus' 2023 des Philosophicum Lechs verliehen. Die bekannte österreichische Philosophin wurde für ihr Werk 'Die Qualen des Narzissmus' ausge... Weiterlesen ⮕

Radio Tavisupleba: Das georgische Sprachrohr der AmerikanerDie Journalistin Nino Gelashvili spricht in einer Talkshow kritisch über Ungarns Premier Viktor Orbán und dessen Annäherung an Russland. Einige Hörer bezeichnen Radio Tavisupleba als Propagandaradio der Amerikaner. Weiterlesen ⮕

Campus & Cityradio St. Pölten lädt Interessierte zum WorkshopAm 10. und 11. November können Radiomacherinnen und -macher von morgen am kostenlosen Workshop für Radio und Podcast beim Radiosenders CR 94.4 teilnehmen. Weiterlesen ⮕

Cityjet in Gmünd mit finsteren AussichtenNicht schlecht staunten Passanten und Bahnreisende am Sonntag am Bahnhof Gmünd. Weiterlesen ⮕

Berghütten-Mitarbeiter verirrte sich am Weg zur Arbeit am GosaukammDer Mann hatte die letzte Bergfahrt verpasst. Seinen Aufstieg startete er alkoholisiert und nicht adäquat ausgerüstet. Bergrettung und Polizei mussten ausrücken. Weiterlesen ⮕