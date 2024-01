Explosion im Sandman Signature Hotel in Fort Worth

Eine Explosion im Keller des Sandman Signature Hotels in der Innenstadt von Fort Worth hat am Montag, dem 10. Jänner 2024, Fenster im ersten und zweiten Stock des 20-stöckigen Hotels herausgesprengt und Trümmer auf die Straßen geschleudert. Mehrere Menschen wurden verletzt, 21 wurden ins Krankenhaus eingeliefert oder vor Ort behandelt, wie die Feuerwehr und MedStar mitteilten. Fireworld.at erhielt von den zwei persönlich bekannten Freunden Peter Mattews und Glen E. Ellman ihre Bilder.

Die Explosion im historischen Waggoner Building in der Houston Street 810 erschütterte kurz nach 15.30 Uhr die Innenstadt. Trümmer waren Hunderte von Metern um die Vorderseite des Gebäudes herum und auf der Rückseite in Richtung Throckmorton Street verstreut. Das Sandman Signature Hotel wurde vor weniger als einem Jahr eröffnet und umfasste ein Restaurant im Untergeschoss, in dem sich die Explosion ereignet haben soll. Die Behörden prüften die strukturelle Statik des 102 Jahre alten Objekte





