Experten sagen 'starken Südföhn' und heftigen Regen an

In den Alpen stellt sich von Donnerstagmorgen an stürmischer Südföhn ein und mit der Bildung eines neuen Italientiefs ist ab Donnerstagnachmittag bis Freitag im Südstau der Alpen wieder mit großen Niederschlagsmengen zu rechnen. Im restlichen Land bringt die durchziehende Kaltfront jenes Orkantiefs ebenso schaueranfälliges Wetter.

Am Morgen gaben die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale noch Warnstufe Rot für mehrere Bundesländer – Tirol, Salzburg, Steiermark, Kärnten und Niederösterreich – aus. Die Warnungen beziehen sich dabei vor allem auf Regen, aber auch starker Wind ist laut Meteorologen möglich. Am Abend kann es dann auch starke Gewitter geben, speziell in Kärnten sind auch Überflutungen möglich.

Kräftiger Regen im Anmarsch - Schneefallgrenze sinktBis Mittag bestimmt am Donnerstag noch der Föhn das Wetter in Vorarlberg. Allerdings steht dem ganzen Ländle ab dem Nachmittag kräftiger Regen aus dem Westen bevor.

Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vorNach ruhigerem Mittwoch könnten weitere starke Regenfälle die Situation am Donnerstag deutlich verschärfen. Für die Nacht auf Freitag gibt es eine Sturmwarnung.

Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-ArbeitssiegDrei Tore in vier Minuten – Österreich steht nach dem neuerlichen Sieg vor dem Klassenerhalt in der Liga A.

Kärnten und Osttirol: Das große Bangen vor dem großen RegenDer Regenschwerpunkt konzentrierte sich in der Nacht vor allem auf Tirol. Die Gefahr im Süden des Landes ist nicht gebannt.

Das Wetter in Ihrer GemeindeRegnerischer Dienstag in Vorarlberg mit dichten Wolken und leichtem Regen. Am Mittwoch überwiegend sonnig, aber hohe Wolken können den Sonnenschein am Nachmittag verdecken. Am Donnerstag starker Föhn und kräftiger Regen.