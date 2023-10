Ex-Goalie als Goalgetter - eine Demütigung der Sonderklasse

Gut, bei Muckendorf fehlte mit Martin Jurkemik der Schlüsselspieler. Wie sich im Verlauf des Spieles zeigte, ist der Legionär (fast) unersetzbar. Doch der Reihe nach. Die erste Gelegenheit hatten die Gäste aus Marchegg (7.), der Kopfball fand aber nicht den Weg ins Tor. Danach übernahm Muckendorf optisch die Initiative. Von einem berauschendem Spiel konnte aber auch hier nicht die Rede sein. Die biederen Gäste agierten im Stile eines 1.

; Holzmann, Bittlingmayer, Kolcak, Wandl; Velisek, Bronja (46. Deix), Macho (46. Greul), Matousek; Beck, Rousavy.Weissinger; Dovan, Shamandi, Furthlehner, Vasko, Zoss, Kanzoski, Baris Turan (19. Zechner) (90. Kunc), Rohrer, Can Turan, Nikolic.

Lesung einer Zeitzeugin: Herta Bugl erzählt aus ihrem Leben im KriegIm Betriebsseelsorgezentrum in Herzogenburg las die 87-jährige Herta Bugl aus ihrem Leben im Krieg und der Zeit danach vor. Viele Jugendliche können sich nicht vorstellen, wie ihre Großeltern damals um ihr Leben zitterten. Weiterlesen ⮕

FPÖ-Kongress warnt vor einer WHO-GesundheitsdiktaturFPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser warnt vor einer WHO-Gesundheitsdiktatur und lädt zum Kongress "WHO und EU: Auf dem Weg zur Gesundheitsdiktatur?" ein. Hauser ist als Redner angekündigt und präsentiert sein Buch "Die gestohlene Normalität. WHO-Diktatur stoppen – Gesundheitssystem retten." Weiterlesen ⮕

Oö: Sieben Feuerwehren bei Brand am Gelände einer Papierfabrik in LaakirchenLAAKIRCHEN (OÖ): Sieben Feuerwehren standen am Freitag, dem 27. Oktober 2023, bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Weiterlesen ⮕

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

Iran:16-Jährige nach mutmaßlicher Konfrontation mit Moralpolizei gestorbenDie Schülerin Armita Geravand starb in einer Klinik in Teheran nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei. Bereits vor einer Woche war sie für hirntot erklärt worden. Weiterlesen ⮕

41-Jähriger sorgte für Polizeieinsatz in Tullner DiskothekIn einer Diskothek in Tulln ist in der Nacht auf Samstag ein 41-Jähriger festgenommen worden. Weiterlesen ⮕